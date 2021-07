Caso foi encaminhado para a 90ª DP (Barra Mansa) - Divulgação

Publicado 16/07/2021 18:07

Rio - Um homem de 32 anos deu um soco em um policial militar durante uma abordagem, na noite desta quinta-feira (15). O suspeito agrediu o militar para tentar fugir de um flagrante de posse ilegal de arma, em Barra Mansa, no Sul Fluminense. Agentes acreditam que ele teria participado de um confronto na última segunda-feira.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 28ºBPM (Volta Redonda) abordou um homem no bairro Eduardo Junqueira e ele entrou em luta corporal com um dos policiais para tentar fugir, mas acabou detido. Com ele, os PMs apreenderam uma pistola calibre 9 mm, um carregador e munições. O caso foi encaminhado para a 90ª DP (Barra Mansa).