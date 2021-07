Vacinação contra a covid-19 - Rafael Barreto / PMBR

Vacinação contra a covid-19Rafael Barreto / PMBR

Publicado 16/07/2021 17:25 | Atualizado 16/07/2021 17:25

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 995.266 casos confirmados e 57.388 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.647 novos casos e 136 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,77%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 926.797 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 59,9%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 37,3%.

Rio registra terceiro diagnóstico positivo para variante Delta

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro identificou, nesta sexta, o terceiro caso da variante Delta do novo coronavírus na cidade. Após sequenciamento genômico, a variação B.1 617.2 foi diagnosticada em uma mulher de 72 anos, com comorbidades, que reside em Campo Grande, na Zona Oeste. Segundo a Prefeitura do Rio, a idosa desenvolveu quadro de síndrome gripal leve, mas já está curada.

Antes da idosa, dois homens, um de 27 e outro de 30 anos, residentes dos bairros de Olaria e Paquetá, respectivamente já haviam sido diagnosticados com a variante. A confirmação dos dois pacientes foi divulgada nesta quinta-feira. Segundo a SMS, a investigação epidemiológica dos três casos está em curso para identificar como os pacientes contraíram a variante.

A Vigilância em Saúde da SMS informou ainda que segue fazendo o acompanhamento epidemiológico da pandemia na cidade e, em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde e a Fiocruz, o monitoramento da entrada de diferentes cepas.



O órgão da Prefeitura do Rio esclarece que independentemente da variante, as medidas preventivas são as mesmas. "A população deve manter o distanciamento, usar máscaras e higienizar as mãos com álcool 70 ou, quando possível, água e sabão", disse em nota.