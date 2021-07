Operação contou com 32 servidores e teve apoio da Coordenadoria Geral de Operações Especiais (CGOE), da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da RioLuz - Heliomar Antunes/Seconserva

Operação contou com 32 servidores e teve apoio da Coordenadoria Geral de Operações Especiais (CGOE), da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da RioLuzHeliomar Antunes/Seconserva

Publicado 16/07/2021 15:38

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) e a Subprefeitura da Zona Oeste, demoliu oito construções irregulares em área pública de Senador Vasconcelos, Campo Grande, Zona Oeste do Rio. A operação foi realizada nesta sexta-feira, na Estrada Duarte Nunes, na altura do número 80.



A equipe da Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (Coope), vinculada à Seconserva, retirou cinco imóveis sem possibilidade de legalização, destinados ao comércio, e três estruturas usadas como guarda de veículos. Também foram emitidas notificações para duas edificações em fase inicial de construção.



Publicidade

Durante a ação da Prefeitura, a Light retirou três pontos de energia que alimentavam as construções e a Cedae cortou duas ligações clandestinas de água.



A operação contou com 32 servidores e teve apoio da Coordenadoria Geral de Operações Especiais (CGOE), da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da RioLuz. Para o serviço, os trabalhadores usaram uma retroescavadeira, dois caminhões e sete viaturas. Ao todo, houve a remoção de 20 toneladas de entulho, com o auxílio da Comlurb.