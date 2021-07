Equipe da DC-Polinter prendeu o gerente do tráfico de drogas do Morro do Borel - Reprodução

Equipe da DC-Polinter prendeu o gerente do tráfico de drogas do Morro do BorelReprodução

Publicado 16/07/2021 14:25 | Atualizado 16/07/2021 15:23

Rio - A equipe da Delegacia de Polícia Interestadual – Divisão de Capturas (DC-Polinter) prendeu, nesta sexta-feira (16), o gerente do tráfico de drogas do Morro do Borel, na Tijuca, Zona Norte. Robson da Silva, conhecido como "Binho do Borel", também é acusado de atirar contra policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Borel, em julho do ano passado. O traficante foi capturado na casa de uma namorada, após monitoramento do setor de inteligência da unidade.

Segundo os agentes, os PMs realizavam patrulhamento pela localidade, em julho de 2020, quando Robson começou a atirar contra eles, com a intenção de matá-los. Os policiais não foram atingidos e "Binho do Borel" conseguiu escapar. As investigações apontam que, na época, o criminoso ocupava a posição de "soldado do tráfico" e, atualmente, é o gerente de uma das bocas de fumo da comunidade.

Publicidade

Robson estava foragido da Justiça desde o início deste ano, quando teve sua prisão preventiva decretada. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de homicídio.

Segundo a Polícia Civil, Robson será encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição da Justiça.