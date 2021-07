Revendedor de armas é preso por policiais da Desarme - Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 08:06 | Atualizado 03/07/2021 10:15

Rio - A Polícia Civil prendeu, na sexta-feira (2), um homem apontado como traficante e fornecedor de armas e equipamentos para organizações criminosas, como milicianos, narcotraficantes e grupos de extermínio. Tallys Luiz da Costa Salino foi preso em flagrante com seis lunetas novas com visão noturna, acessório de uso restrito e controlado pelo Exército Brasileiro, e de importação proibida. De acordo com a polícia, o material é usado apenas por forças especiais e avaliado em dezenas de milhares de reais.

Ele foi preso com uma das lunetas, e as outras foram encontradas em um depósito que pertence a ele, usado para revenda de armas e acessórios. Tallys responderá por comércio ilegal de armas. Os policiais informaram que ele não resistiu à prisão e não houve feridos na ação.

Policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) fizeram uma investigação e conseguiram identificar Tallys como revendedor de armas. A polícia ressaltou que segue investigando para prender os outros envolvidos e apreender as armas.



O preso foi encaminhado à Central de Audiência de Custódia. A pena para o comércio ilegal de armas e acessórios pode chegar até 12 anos.