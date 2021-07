Meta é chegar ao final de agosto com todos os adultos vacinados com a primeira dose - Imagem Arquivo

Publicado 16/07/2021 20:23

Rio - A vacinação contra a covid-19 neste sábado (17) em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, será realizada nas Policlínicas Regionais do Vital Brazil e de São Lourenço. A população também pode se imunizar no drive thru do Campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF), das 8h às 12h. A entrada é até as 11h30, para maiores de 34 anos.



O município já concluiu a vacinação com a primeira dose contra o novo coronavírus dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Agora, além da população geral que segue sendo imunizada por idade, pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e lactantes maiores de 18 anos também podem se vacinar. O calendário de imunização de julho segue em dois dias por idade e até o fim do mês chega na população a partir de 28 anos. A meta é chegar ao final de agosto com todos os adultos vacinados com a primeira dose.



Os moradores de Niterói também podem agendar a primeira e a segunda dose da vacinação contra a doença em todos os postos da cidade pelo aplicativo Colab. Para isso, é preciso baixar o aplicativo, que está disponível gratuitamente na Play Store (Android) ou na App Store (iOS), e fazer o passo a passo do cadastro. É necessário estar dentro da idade de imunização e apresentar CPF e comprovante de residência. Também é possível agendar a vacinação pelo site www.niteroi.rj.gov.br/agendamentovacina.



"É fundamental que todos tomem as duas doses da vacina para ampliar a imunização da população. O morador de Niterói que agenda a vacinação consegue tomar a sua dose em questão de minutos, já que não precisa pegar fila e sabe a hora que será atendido. Com o agendamento da segunda dose, esse fluxo será ainda mais eficiente", esclarece o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira.



O aplicativo, método mais prático, que evita aglomerações e agiliza o andamento da imunização, já tem 50 mil pessoas cadastradas. Só para este mês, são 26 mil agendamentos. A bancária Dayne Campos, de 35 anos, utilizou o Colab para marcar sua vacinação. "Achei super rápido, tranquilo e tinha bastante horário disponível", elogia.