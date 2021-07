Vazamento de hidrante após colisão de carro - Reprodução

Publicado 16/07/2021 17:37

Rio - Um carro colidiu em um hidrante do Túnel Charitas-Cafubá, em Niterói, na noite desta quinta-feira, e causou um intenso vazamento de água. De acordo com a Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans), operadora que controla o transporte e o trânsito da cidade, o motorista perdeu o controle do veículo e teria batido no muro onde fica o armazenador de água.

Ainda segundo os operadores, uma faixa do túnel precisou ser interditada mas logo depois foi liberada. A Nittrans informou ainda que uma equipe de manutenção controlou o vazamento e não houve feridos.