Acidente aconteceu na RJ-102, na altura do distrito de Figueira - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 14/07/2021 22:00

Informações sobre velório e sepultamento, ainda não foram divulgadas pela família. A vítima, que morava no Centro do município, deixa filhos e netos. De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu após Sandra perder o controle da direção do veículo e bater contra um poste, às margens da rodovia. Com o impacto da batida, ela ficou presa às ferragens e não conseguiu sair a tempo.



Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local, o carro já havia sido consumido pelo fogo. Por causa do ocorrido, a pista chegou a ser interditada nos dois sentidos, mas o trânsito já foi liberado. Até às 19h15, o carro incendiado ainda permanecia no local do acidente. O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial.

Até às 19h15, veículo queimado ainda permanecia no local do acidente Foto: R. Lagos Notícias