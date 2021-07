Acidente em Maricá - Foto: LSM

Publicado 14/07/2021 11:18

Maricá - Morreu na noite da última terça-feira, um motociclista de 39 anos em Itaipuaçu, na Rua 11, na altura do Caneca Mofada. Relatos dizem que o motociclista vinha em alta velocidade quando foi surpreendido por um veículo que fazia a conversão para trocar de sentido na pista. O motociclista atingiu o a lateral do carro e com o impacto foi arremessado 10 metros a frente sofrendo traumatismo.

O SAMU foi acionado e a vítima reconhecida como Heraldo Shottes foi levada para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal no Centro de Maricá. De lá ele foi transferido para o Hospital Azevedo Lima onde foi feita uma cirurgia. No CTI ele não resistiu e faleceu.

Não há informações sobre o velório ou sepultamento da vítima.