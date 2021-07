Nova estação das bikes vermelinhas será no barroco - Foto: Divulgação / SECOM

Publicado 13/07/2021 11:02 | Atualizado 13/07/2021 11:04

Maricá - Maricá ganhará no dia 20/07, mais uma nova estação das bicicletas gratuitas compartilhadas — as vermelhinhas, desta vez na Praça do Barroco, em Itaipuaçu. Com essa inauguração, o sistema das bicicletas compartilhadas chega a quatro estações em Itaipuaçu, fazendo a ligação entre o Terminal de Integração Rodoviária da localidade (Rua Professor Cardoso de Menezes, antiga Rua 1), o trecho revitalizado da orla de Itaipuaçu (com duas estações na Avenida Beira Mar) e o centro comercial do Barroco.

De acordo com o presidente da Empresa Pública de Transportes (EPT), Celso Haddad, responsável por gerir os modais tarifa-zero do município, os ônibus e bikes gratuitos de Maricá transportam a população com eficiência, além de garantir o direito à mobilidade da população.

“A EPT, através dos vermelhinhos e das vermelhinhas, cumpre com o papel da mobilidade urbana em nosso município e transporta toda a população com eficiência nos ônibus e nas bikes. Transporte público de tarifa-zero é um direito de todos e Maricá olha para as pessoas com a dignidade do cumprimento dos seus direitos individuais”, destacou.

Com a nova estação na Praça do Barroco, as bikes vermelhinhas chegam a 20 pontos em toda a cidade, com 200 bicicletas à disposição da população.

A reserva das bikes é feita através do aplicativo Vermelhinhas EPT, realizando um cadastro inicial pela plataforma ou presencialmente na sede da EPT (Rua das Gralhas, 113, 2º andar - Camburi). Já para conferir a localização das estações, basta clicar no ícone ‘pedalar’ do aplicativo ou acessar o site bikeeptvermelhinhas.com.br .