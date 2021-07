Vagas para castração de caninos fêmeas - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 13/07/2021 18:33 | Atualizado 13/07/2021 18:33

Maricá - A Coordenadoria Especial de Proteção Animal de Maricá abre, nos dias 19, 21 e 23/07, novas inscrições para a castração de animais através do Programa Municipal de Controle Reprodutivo, desta vez, direcionada a caninos fêmeas com idade entre 5 meses e 6 anos de idade, pesando, no mínimo, 3 kg. As inscrições serão realizadas na sede da Coordenadoria (Rua Prefeito Hilário Costa e Silva, 100 - Parque Eldorado), às 14h, por ordem de chegada, com a disponibilização de 10 senhas diárias, uma forma de evitar aglomerações em meio à pandemia da Covid-19.

Para o cadastramento, os interessados deverão apresentar cópia dos seguintes documentos: comprovante de residência do município de Maricá; identidade e CPF; comprovante de rendimentos, sendo aceitos Número de Inscrição Social (NIS), cartão Mumbuca, bolsa-família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou outro documento atestando preferencialmente renda familiar até três salários mínimos.

De acordo com as regras, as inscrições são destinadas principalmente àqueles que não têm condições de arcar com os valores das cirurgias de ovariosalpingohisterectomia ou orquiectomia em uma clínica particular. Além disso, não serão realizadas cirurgias em animais braquicefálicos (boxer, shith-zu, pug, gato persa); os tutores devem ser maiores de 18 anos; e a castração será feita em apenas uma cadela por cadastro de pessoa física (CPF) do tutor.

Já as inscrições de felinos (machos e fêmeas) e caninos machos, acontecem todas às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, sempre das 9h às 11h, na sede da Coordenadoria Especial de Proteção Animal.