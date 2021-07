Publicado 15/07/2021 22:55

ARRAIAL DO CABO – Já estão abertas as inscrições para treinamento funcional, aulas de futebol e muay thai, masculino e feminino, no Morro da Boa Vista, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. As aulas começam já na próxima semana e serão realizadas em diferentes dias, com média de uma ou duas horas de duração.

Segundo o município, a escolinha de futebol terá atividade às segundas e quartas-feiras, das 8h às 9h, na quadra de esportes do bairro, e crianças com mais de cinco anos de idade poderão participar. Já o treinamento funcional será às terças e quartas-feiras, das 7h às 8h, também na quadra de esportes, para adultos.



Ainda de acordo com o cronograma do município, as aulas de muay thai vão acontecer sempre às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h, na sede da Associação de Moradores do bairro, para crianças com idade a partir de cinco anos. O projeto é uma iniciativa da Superintendência Municipal de Esportes. As inscrições devem ser feitas durante a semana, na sede da própria repartição pública, localizada no Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos.