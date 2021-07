Comitiva de Arraial do Cabo esteve na Confederação Brasileira de Vela, capital do Rio - Foto: Divulgação

14/07/2021

Confederação Brasileira de Vela, capital do estado, em busca de parcerias para a realização de eventos náuticos, na cidade. Segundo a Prefeitura, o objetivo é unir a prática esportiva com o turismo e lazer, além de incentivar a preservação das praias. ARRAIAL DO CABO – Uma comitiva da Prefeitura de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, esteve nesta quarta-feira (14), na, capital do estado, em busca de parcerias para a realização de eventos náuticos, na cidade. Segundo a Prefeitura, o objetivo é unir a prática esportiva com o turismo e lazer, além de incentivar a preservação das praias.

A comitiva foi composta pelo prefeito Marcelo Magno, secretários municipais, além do presidente da Fundação do Meio Ambiente, Maycon Victorino, e do Coordenador da Escola Social de Vela Filhos do Vento, Anderson Wilnes. Na capital, o grupo foi recebido pelo presidente da Confederação Brasileira de Vela, Marco Aurélio de Sá Ribeiro, entre outras pessoas ligadas ao esporte.



“Estamos estreitando importantes parcerias, para realização de futuros eventos de vela, prática esta, que também oferecemos às crianças e adolescentes, por meio da Superintendência de Esportes e a Escola Social de Vela Filhos do Vento. Em breve seremos palco de grandes eventos náuticos, unindo turismo, lazer e preservação das nossas belas praias, privilegiando também a lagoa nos distritos”, disse o prefeito, sem entrar em detalhes, em uma publicação feita em seu perfil, em uma rede social.