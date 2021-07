Publicado 13/07/2021 23:00

Covid-19. Ainda nesta segunda, também haverá aplicação da segunda dose da AstraZeneca. ARRAIAL DO CABO – A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, vai imunizar nesta quarta-feira (14), pessoas com 40 anos de idade com a primeira dose da vacina contra a. Ainda nesta segunda, também haverá aplicação da segunda dose da AstraZeneca.

Para se imunizar, é preciso apresentar documento oficial com foto, cartão SUS, além de comprovante de residência no município. A vacinação acontece das 9h às 16h, em diferentes pontos da cidade, e a recomendação é que mulheres procurem o posto de vacinação durante a manhã, e, homens, no turno da tarde, para evitar aglomeração.



LOCAIS DE VACINAÇÃO



Escola Municipal Adolpho Beranger, Canaã;

Associação Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos;

Escola Municipal Joao Torres, Prainha;

Estratégia de Saúde da Família (ESF) do 2º distrito, mediante agendamento prévio, na própria unidade.