Ação de limpeza aconteceu na Praia dos AnjosFoto: Divulgação / Aremac

Publicado 12/07/2021 21:00

ARRAIAL DO CABO – Uma ação de limpeza realizada na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, recolheu, nesse fim de semana, lixo espalhado pela faixa de areia. Durante o trabalho, realizado pela Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (Aremac), também foram identificadas embarcações abandonadas na orla, o que geram risco de acidentes para pescadores e turistas que passam pelo local.

Ainda de acordo com a Aremac, um ofício será encaminhado, com laudo fotográfico para o Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (Idac), sinalizando o problema. A associação alerta ainda que, o abandono de embarcações em estado de deterioração é passível de multa e remoção, para o cumprimento das exigências de preservação do meio ambiente, dentro das especificações do plano de manejo da Reserva Extrativista Marinha (Resexmar).

“Nossa missão é garantir que a legislação que defende a Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo seja cumprida à risca. Assim, é nossa obrigação oficiar aos órgãos públicos sobre quaisquer irregularidades identificadas ou denunciadas pela população”, disse o presidente da Aremac, Eraldo Cunha.