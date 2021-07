Aluno Iuri do Amaral recebeu um smathphone, como prêmio da concessionária que promoveu o concurso - Foto: Divulgação

Publicado 09/07/2021 23:30

ARRAIAL DO CABO – Um aluno de uma escola pública municipal de Arraial do Cabo foi o primeiro colocado em um concurso promovido pela Prolagos, concessionária responsável pelos serviços de saneamento básico em cinco municípios da Região dos Lagos. O estudante Iuri do Amaral gravou, em casa, um vídeo de 59 segundos de duração, com o tema a Importância do Saneamento Básico na Sociedade.