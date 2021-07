"Operação Petróleo Real" teve o objetivo de conter os casos de adulteração de combustíveis - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 20:30 | Atualizado 08/07/2021 20:36

ARRAIAL DO CABO – Um posto de combustíveis foi notificado por irregularidade, nesta quinta-feira (8), em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo o Procon, o posto estava com a autorização de revenda da Agência Nacional do Petróleo (ANP) com a validade vencida. A ação fez parte da, realizada em todo o país, com o objetivo de conter os casos de adulteração de combustíveis.