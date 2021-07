Cidade registra mais de 1,5 mil casos confirmados da Covid-19 - Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 15:00

Covid-19, após oito dias sem nenhum registro de óbito pela doença. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o último registro havia sido feito no último dia 28 de junho, e com essa nova atualização, o número de mortos pela doença na cidade chega a 86, e o de casos confirmados é de 1.535, desde o início da pandemia. ARRAIAL DO CABO - A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, confirmou nesta quarta-feira (7), uma nova morte pela, após oito dias sem nenhum registro de óbito pela doença. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o último registro havia sido feito no último dia 28 de junho, e com essa nova atualização, o número de mortos pela doença na cidade chega a 86, e o de casos confirmados é de 1.535, desde o início da pandemia.

O DIA divulgou uma reportagem baseada em dados, que comprovam que, No mês passado,divulgou uma reportagem baseada em dados, que comprovam que, nos primeiros cinco meses deste ano, a média era de nove mortes por mês , causadas em decorrência do novo coronavírus. O levantamento foi feito com base nas informações divulgadas pelo painel epidemiológico, que mostra o avanço da doença no município.

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, a tendência é que o número de mortes pela doença diminua. De acordo com a Prefeitura, até o início desta semana, a cidade já havia vacinado com a primeira dose, pouco mais de 13 mil pessoas contra a doença, o que corresponde a cerca de 44% da população, estimada em cerca de 30 mil pessoas.