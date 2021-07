Vítima foi atingida pelos disparos na Rua Dom Manuel - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Vítima foi atingida pelos disparos na Rua Dom ManuelFoto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 21:35

ARRAIAL DO CABO – A Polícia Civil está investigando um homicídio registrado na madrugada desse sábado (3), no bairro Macedônia, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. A vítima foi identificada apenas como Henrique da Capoeira. Segundo moradores, ele estava na Rua Dom Manuel, quando foi atingido pelos disparos, e devido à gravidade dos ferimentos, acabou não resistindo. O atirador fugiu após cometer o crime, e ainda não foi identificado.