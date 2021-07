Pelo menos três cavalos foram flagrados na rodovia - Foto: Reprodução / Redes Sociais



Publicado 05/07/2021 20:45 | Atualizado 05/07/2021 20:49

ARRAIAL DO CABO – O motorista de um carro perdeu o controle da direção do veículo e acabou atropelando um cavalo, no início da noite desta segunda-feira (5), na RJ-102, na altura de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Testemunhas relataram que pelo menos três animais estavam soltos na rodovia e que um deles, acabou atingido pelo veículo. Os ocupantes do carro não se feriram, mas um dos cavalos teve fratura exposta.