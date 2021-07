Vacinação acontece de segunda a sexta-feira, entre 9h e 16h, até o próximo dia 9 de julho - Foto: Divulgação

Vacinação acontece de segunda a sexta-feira, entre 9h e 16h, até o próximo dia 9 de julhoFoto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 21:00

ARRAIAL DO CABO – A Secretaria Municipal de Saúde de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, anunciou nesta quinta-feira (1º), que está na terceira etapa de vacinação contra a, o vírus da gripe. Segundo o município, nesta etapa estão sendo vacinados portadores de comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores do transporte coletivo, caminhoneiros, portuários e agentes de segurança pública e de salvamento.