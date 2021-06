Materiais apreendidos foram levados para a delegacia - Foto: Divulgação

Publicado 30/06/2021 09:00

ARRAIAL DO CABO - Um homem de 28 anos foi preso na tarde dessa terça-feira (29), com drogas e uma arma, no bairro Sítio, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Polícia Militar, com ele foram encontradas 925 cápsulas de cocaína, quatro rádios comunicadores, uma pistola calibre 9mm, carregadores, munições, uma balança de precisão e cerca de R$ 180, que seriam provenientes da venda de entorpecentes.

De acordo com a PM, os agentes obtiveram informações de que um suspeito de tráfico de drogas teria recebido grande quantidade de drogas e armas. Os policiais então foram ao local, e conseguiram encontrar o suspeito, que ainda tentou fugir com a chegada dos PMs, mas acabou capturado.



Durante a abordagem, a PM afirmou que o homem confessou participação no tráfico de drogas e levou os agentes a um local próximo, onde estavam escondidos os materiais. O homem foi preso em flagrante e levado com os materiais apreendidos para a 132ª Delegacia Policial, onde aguarda transferência para um presídio na capital.



O preso foi indiciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. O DIA não conseguiu contato com a defesa dele.