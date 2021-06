Trabalho teve início em janeiro e deve ser concluído em até três meses - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 09:30 | Atualizado 29/06/2021 09:31

ARRAIAL DO CABO – A Secretaria Municipal de Turismo de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, está realizando o levantamento da oferta turística no município. Segundo a Prefeitura, o inventário é uma espécie de “censo”, e contem informações sobre meios de hospedagens, restaurantes, entre outros estabelecimentos ou atrativos relevantes para os turistas que visitam a cidade.

Ainda de acordo com a Prefeitura, o trabalho teve início no mês de janeiro, com envio de um formulário para preenchimento do perfil de pesquisa dos estabelecimentos. Nesta segunda etapa, ainda conforme o município, estão sendo feitas pesquisas técnicas para identificar a infraestrutura dos locais apontados.



“O objetivo da ação é beneficiar visitantes e turistas que vêm pra Arraial do Cabo, proporcionando-os uma melhor experiência, para que possam conhecer nossos atrativos e pontos positivos, quanto também aos empresários cadastrados, pois, os estabelecimentos regularizados terão divulgação gratuita no site da Secretaria de Turismo”, explicou a diretora de Informações Turísticas e Relacionamento com o Trade, Joice Cardoso.



A Prefeitura afirmou que o mapeamento é uma exigência do Ministério do Turismo para oferecer os serviços turísticos e apoio ao turista. Além do site, outras propostas estão previstas ao longo do ano, como um folheto informativo. A previsão do município é concluir o projeto do inventário turístico dentro do prazo de três meses.

Segundo a Prefeitura, mapeamento dos atrativos da cidade é uma exigência do Ministério do Turismo Foto: Lucas Madureira