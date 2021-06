Superintendente municipal de Esporte de Arraial do Cabo, Isaias Júnior Teixeira, fez a abertura do evento - Foto: Lucas Madureira

Superintendente municipal de Esporte de Arraial do Cabo, Isaias Júnior Teixeira, fez a abertura do eventoFoto: Lucas Madureira

Por Lucas Madureira

Publicado 28/06/2021 13:30 | Atualizado 28/06/2021 18:42

Jogos Intermunicipais da Costa do Sol confirmou a participação de equipes de 12 cidades do Rio de Janeiro nas competições, que terão início no dia 5 de setembro. A definição da tabela dos jogos aconteceu na sexta-feira (25), durante o ARRAIAL DO CABO – A coordenação dosconfirmou a participação de equipes de 12 cidades do Rio de Janeiro nas competições, que terão início no dia 5 de setembro. A definição da tabela dos jogos aconteceu na sexta-feira (25), durante o 3ª Encontro dos Secretários de Esporte e Lazer da Costa do Sol , realizado em uma pousada de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos.

De acordo com o presidente da Coordenação dos Jogos Intermunicipais, Luiz Algusto da Silva Braga, conhecido como Gugu Braga, o evento esportivo terá diferentes modalidades esportivas e categorias, como corrida de rua, futebol masculino e feminino adulto, e sub-17, além de voleibol de praia masculino e feminino e futevôlei masculino e misto.



“Baseado nos Jogos Abertos do Interior (Jai), eu consegui, através de um fórum em Búzios, reunir todos os meus colegas, secretários da região da Costa do Sol, pra que, a gente, junto, montasse uma agenda de eventos, e conseguimos. E eu acho que isso vai ser muito importante pra as cidades, pra afastar a ociosidade dos jovens e movimentar o turismo”, destacou Gugu, em entrevista ao O DIA durante o encontro.



Segundo a organização, as cidades que confirmaram participação nos jogos, são: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Macaé, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim. A previsão é de que os jogos tenham duração média de três meses.



O 3º Encontro dos Secretários foi aberto pelo superintendente de Esporte e Lazer, Isaias Teixeira Júnior. A programação teve ainda apresentação de projeto esportivo e ministrações de duas palestras.