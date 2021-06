Por O Dia

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, recebeu nesse sábado (26), da Secretaria de Estado de Saúde (SES), 230 doses da vacina Janssen, de aplicação única, contra a Covid-19. Essa foi a primeira remessa do imunizante que a cidade recebeu, desde o início da campanha de vacinação, em janeiro deste ano.

A cidade registra 1.522 casos confirmados da Covid-19, incluindo 85 óbitos pela doença, de acordo com a última atualização do boletim epidemiológico que mostra o avanço do novo coronavírus, no município.