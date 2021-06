Vacina da Janssen já está sendo aplicada em cidades brasileiras nesta sexta - AFP

Vacina da Janssen já está sendo aplicada em cidades brasileiras nesta sextaAFP

Por iG

Publicado 25/06/2021 14:36 | Atualizado 25/06/2021 14:37

São Paulo - A vacina da Janssen contra a Covid-19 já começou a ser aplicada em algumas cidades brasileiras nesta sexta-feira (25). Segundo informações da Folha, Vitória e Goiânia já iniciaram a imunização pela manhã; São Caetano do Sul deve começar a utilizar a dose única da Jhonson & Jhonson às 15 horas.

A capital do Espírito Santo recebeu 7.020 doses da vacina nesta quinta-feira (24) e está imunizando pessoas com 35 anos ou mais. Já São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo, recebeu 824 doses e vacina moradores de 44 a 45 anos.



O Centro de Pesquisas da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) participou da fase 3 de testes do imunizante, por isso a cidade foi escolhida. Na época, 28 centros brasileiros de pesquisa e sete mil voluntários participaram dos testes da Janssen.



Nesta semana, um lote com 1,5 milhão de doses da vacina da Jhonson chegou ao Brasil. Mais 3 milhões de vacinas devem chegar entre sexta e sábado ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, fruto de um acordo bilateral entre Estados Unidos e Brasil.