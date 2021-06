Cão do Corpo de Bombeiros auxilia nas bsucas - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 20:05

Francisco Nonato de Sá, de 77 anos, que desapareceu há cerca de três semanas, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. As buscas foram retomadas quase dez dias depois de o trabalho ser interrompido por falta de vestígios do idoso

Nessa quinta, equipes do Corpo de Bombeiros se concentraram em uma área de dunas e mata, no bairro Praia Grande, mas nada foi encontrado. Agentes das polícias Civil e Militar também acompanharam o trabalho, além do Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente.



A suspeita da polícia é de que o homem tenha sido morto por traficantes da região, mas ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime. A Polícia Civil solicita a colaboração dos moradores e pede que quem tenha informações que possam ajudar nas investigações, entrem em contato com a delegacia, através do WhatsApp: (22) 9 8113-6585. A Polícia Civil garante o sigilo.



“Nós estamos checando todas as denúncias, todas! Então, a informação que ali terias sido enterrado o corpo, nós fomos checar e usamos o cão farejador do Corpo de Bombeiros, um cão específico pra esse tipo de coisa. E o tempo que ele está enterrado, se estivesse enterrado ali, o cão farejaria, porque tem um tempo razoável, e a gente está empreendendo todos os esforços. Nós contamos com o apoio da população para denúncias”, afirmou o delegado Ruchester Marreiros, titular da 132ª Delegacia Policial, responsável pelas investigações do caso.

DESAPARECIMENTO MISTERIOSO

mobilização para tentar encontrar Francisco Nonato de Sá teve início no dia 9 de junho , na região próxima onde o idoso mora, no Morro da Boa Vista. Na ocasião, equipes do Corpo de Bombeiros, polícias Civil e Militar e guardas municipais trabalharam por cinco dias seguidos, para tentar encontrar o desaparecido, sem sucesso.