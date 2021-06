Buscas acontecem na tarde desta quarta-feira - Foto: R Lagos Notícias

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 16:00

ARRAIAL DO CABO - Agentes do Corpo de Bombeiros realizam buscas na tarde desta quarta-feira (9), para tentar encontrar um idoso que desapareceu em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a corporação, as buscas se concentram em uma área de mata, nas proximidades do Morro da Boa Vista, mas ainda não há informações sobre o paradeiro do homem.

O Corpo de Bombeiros afirmou ainda que foi acionado pela Polícia Civil para realizar o trabalho, que teve início por volta das 14h30. Policiais militares também estão no local para acompanhar as buscas. O DIA entrou em contato com a Polícia Civil, e aguarda outras informações relacionadas ao desaparecido.

Polícia Civil e Militar acompanham as buscas pelo idoso Foto: R Lagos Notícias