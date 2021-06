Por O Dia

Publicado 09/06/2021 10:30

ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, divulgou um comunicado, nessa terça-feira (8), pedindo que as pessoas que ainda não receberam a 2ª dose da CoronaVac, façam o agendamento nas unidades de saúde do município para receberem o imunizante contra a Covid-19. Segundo o município, o agendamento pode ser feito na Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Prainha, ou na ESF do bairro Canaã.