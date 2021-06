Palestra foi ministrada pelo especialista Marcelo Tardeli - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 15:00 | Atualizado 08/06/2021 15:04

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, recebeu nesta terça-feira (8), uma palestra com o tema “Migração das Baleias”, ministrada pelo especialista no assunto, Marcelo Tardeli. A palestra marcou o Dia Mundial dos Oceanos, e aconteceu na Marina dos Pescadores, na Praia dos Anjos.



A palestra foi organizada pela Secretaria Municipal do Ambiente, em parceria com a Fundação do Meio Ambiente, e com apoio da Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (FIPAC). A iniciativa também faz parte da programação especial, em comemoração ao mês do meio ambiente, que conta com diversas atividades relacionadas à preservação da natureza.

De acordo com especialistas, a passagem de baleias pela costa da cidade, entre os meses de junho e agosto é comum por causa do ciclo migratório, quando elas deixam as águas geladas e seguem em direção às altas temperaturas de Arraial do Cabo para se reproduzirem.

Arraial do Cabo é rota de migração de baleias-jubarte, nesta época do ano Foto: Michel Menezes