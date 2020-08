São Paulo - Uma mulher de 29 anos ficou gravemente ferida após ter sido esmagada por duas baleias-jubarte no último sábado na costa da cidade de Exmouth, na Austrália . O episódio aconteceu durante uma sessão de mergulho.

O incidente envolvendo as baleias lhe causou a ruptura de algumas costelas e hemorragia interna. Um helicóptero foi acionado para levar a vítima ao hospital. Instantes após o acidente, a mergulhadora apresentava um quadro grave, mas estável.

Segundo jornais locais, ela deve ser recuperar completamente. Outros mergulhadores que estavam no local do acidente também sofreram ferimentos leves, cortes e tiveram hematomas. A equipe responsável pela organização do evento lamentou o episódio.