Obras são de autoria do fotógrafo Raphael Paz - Fotos: Raphael Paz

Obras são de autoria do fotógrafo Raphael PazFotos: Raphael Paz

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 16:00

ARRAIAL DO CABO – Será aberta nesta terça-feira (28), Dia do Pescador, a exposição "Redes Essenciais", com a mostra fotografias sobre a pesca artesanal em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Superintendência Municipal de Cultura, responsável pela exposição, a mostra vai reunir 40 obras em preto e branco, do fotógrafo Raphael Paz.

De acordo com o autor, o objetivo é mostrar a pesca artesanal nas lagoas das localidades de Monte Alto, Figueira e Caiçara, e os desafios dos pescadores para manter a tradição viva nos dias atuais. “A ideia nasceu bem despretensiosamente. Todo dia e dava uma caminhada de manhã à beira da lagoa, e fazia alguns registros fotográficos dos pescadores e algumas fotos foram ficando bacanas e a galera foi dando a ideia de fazer uma exposição”, contou Paz, morador da localidade de Figueira, e servidor público no município.



Publicidade

Nessa terça, as fotografias ficam em exposição das 9h às 12h, na Rua dos Pescadores, às margens da Lagoa de Figueira. Em seguida, as obras serão levadas para o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Figueira, onde ficarão em exposição por duas semanas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, A visitação é gratuita.