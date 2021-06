Evento acontece em uma pousada do bairro Praia dos Anjos - Foto: Lucas Madureira

Evento acontece em uma pousada do bairro Praia dos AnjosFoto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 10:40

ARRAIAL DO CABO - A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, sedia na manhã desta sexta-feira (25), o 3º Encontro dos Secretários de Esporte e Lazer da Costa do Sol. O evento acontece em uma pousada do bairro Praia dos Anjos, e tem o objetivo de definir a tabela dos Jogos Intermunicipais e a quantidade de atletas para a competição de corrida.

Além da competição de corrida, os Jogos Intermunicipais terão outras modalidades esportivas, como: futebol masculino e feminino adulto, e sub-17, além de voleibol de praia misto e futevôlei misto. A previsão é de que os jogos tenham início no mês de setembro com duração média de três meses.



Publicidade

A programação do 3º Encontro tem ainda a apresentação do projeto “Velas Abertas para o Futuro”, realizada pelo fundador da Escola Social de Vela Filhos do Vento, Anderson Wilnes Simas Pereira e duas palestras: uma com o secretário de Turismo de Arraial do Cabo, Marco Simas, com o tema “Turismo e Esportes”, e a outra ministrada pelo presidente da Fundação do Meio Ambiente do município, Maycon Victorino.

A Costa do Sol é composta pelas cidades de Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Carapebus, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Macaé, Maricá, Quissamã, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema.

Publicidade

Superintendente municipal de Esporte de Arraial do Cabo, Isaias Júnior Teixeira, fez a abertura do evento Foto: Lucas Madureira