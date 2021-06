Por O Dia

Publicado 28/06/2021 11:10

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, imuniza nesta segunda-feira (28), pessoas com 52 anos de idade contra a Covid-19. No mesmo dia, além dessa faixa etária, também haverá uma repescagem para a aplicação da 1ª dose do imunizante em pessoas com comorbidade, incluindo gestantes e puérperas, além de portadores de deficiência, trabalhadores da educação básica, entre outros.

SEGUNDA-FEIRA (28) – DAS 9H ÀS 16H



• Pessoas com 52 anos de idade;



LOCAL DE VACINAÇÃO

Escola Municipal Adolpho Beranger, Canaã;

Escola Municipal João Torres, Prainha;

Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos;

Estratégia de Saúde da Família (mediante agendamento na própria unidade);

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que, para se imunizar é preciso apresentar documento de identificação com foto, e comprovante de residência no município.



SEGUNDA-FEIRA (28) – REPESCAGEM 1ª DOSE – DAS 9H ÀS 16H



• Pessoas com comorbidade;

• Pessoas com deficiência;

• Gestantes e puérperas com ou sem comorbidade, com mais de 18 anos;

• Aquaviários cadastrados na FIPAC;

• Lactantes até 2 anos;

• Trabalhadores da educação básica;

• Trabalhadores da limpeza urbana e manejo sólido;

LOCAL DE VACINAÇÃO

Escola Adolpho Beranger, Praia Grande.