Brasil

Lewandowski anula provas contra Lula obtidas em acordos de leniência da Odebrecht

Caso gira em torno do suposto pagamento de propina ao ex-presidente, por parte da Odebrecht, na compra do terreno onde seria inaugurada a nova sede do Instituto Lula, em São Paulo

Publicado 28/06/2021 18:58 | Atualizado há 41 minutos