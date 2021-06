Coronavac: 1 milhão de doses prontas chegam a SP nesta terça - Arquivo MAIS

Por iG

Publicado 28/06/2021 18:40

São Paulo - Mais 1 milhão de doses prontas da CoronaVac chegam a São Paulo nesta terça-feira (29). As vacinas serão disponibilizadas de forma imediata ao Brasil, afirmou João Doria. O governo continua em contato com a Sinovac para que a farmacêutica mande mais doses nas próximas semanas.



O portal do governo ainda disponibilizou um link onde é possível acompanhar a rota da aeronave que está trazendo as doses ao país. Ela partiu de Pequim, na China, nesta segunda (28) e faz escala em Amsterdã, na Holanda, antes de pousar no Aeroporto de Guarulhos, na grande São Paulo, às 19h25 de terça.



No último dia 22, representantes do governo de São Paulo e do Instituto Butantan se reuniram com com a farmacêutica Sinovac para solicitar as doses prontas para uso.

Com as doses prontas, o calendário de vacinação ganha em agilidade, disse nota enviada pela assessoria de Doria. O governo de São Paulo e o Butantan também dão sequência às tratativas com a Sinovac para que mais doses prontas cheguem ao país nas próximas semanas.



A meta estadual é que toda a população adulta esteja vacinada com ao menos uma dose contra a Covid-19 até o dia 15 de setembro.