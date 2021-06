Ato contra o presidente Bolsonaro no centro do Rio,. A concentração do protesto começou às 10h da manhã no Monumento a Zumbi, na Av. Presidente Vargas, de onde seguiu até a igreja da Candelária.. - Daniel Castelo Branco

Ato contra o presidente Bolsonaro no centro do Rio,. A concentração do protesto começou às 10h da manhã no Monumento a Zumbi, na Av. Presidente Vargas, de onde seguiu até a igreja da Candelária..Daniel Castelo Branco

Por IG - Último Segundo

Publicado 28/06/2021 17:08 | Atualizado 28/06/2021 17:13

Mesmo sendo um grupo importante em seu eleitorado, 59% dos evangélicos afirmam não confiar no presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O percentual de apoiadores é de 39%, enquanto 2% não souberam opinar ou não responderam. Os dados são da pesquisa do instituto Ipec.



Os evangélicos seguem, porém, mostrando uma confiança maior no presidente do que a média geral da população brasileira. Segundo a pesquisa, a rejeição de Bolsonaro entre todos os entrevistados é de 68%.

A pesquisa foi feita no período de 17 a 21 de junho de 2021, com 2.022 pessoas, das quais 560 são evangélicas. A margem de erro é de dois pontos percentuais.