Covid: Botucatu tem queda de 71,3% dos casos após vacinação em massaFoto: Rômullo Espíndola

Por Agência Brasil

Publicado 28/06/2021 16:19 | Atualizado 28/06/2021 16:20

São Paulo - Seis semanas após a vacinação da primeira dose do imunizante Oxford/AstraZeneca na cidade de Botucatu, interior de São Paulo, houve redução de 71,3% no número de novos casos da doença segundo estudos preliminares. De acordo com dados da prefeitura, a média móvel de casos de covid-19 na cidade, entre os dias 20 e 26 de junho, ficou em 283 por dia, enquanto 14 dias antes o número era de 988 casos. O estudo ainda preliminar está sendo promovido pela Fiocruz com apoio do Ministério da Saúde.

De acordo com o secretário de Saúde da cidade, André Spadaro, os resultados saíram conforme as previsões dos pesquisadores, mas apesar de haver queda de 48% no número de internações de moradores de Botucatu, o Hospital das Clínicas da cidade continua com lotação elevada porque atende moradores de pelo menos 68 municípios vizinhos.

Num esforço de melhorar também a situação das cidades vizinhas, André Spadaro falou que houve recentemente a vacinação de três mil pessoas que trabalham em Botucatu, mas moram em cidades próximas.

Por fim, o secretário de Saúde também falou que tem recomendado aos moradores de Botucatu que não é hora de relaxar nas medidas de segurança, mas de manter o uso de máscaras em locais públicos, continuar com as medidas de higiene e evitar aglomerações até ficarem plenamente imunizadas, 21 dias depois de tomarem as duas doses.

Os moradores de Botucatu devem tomar a 2ª dose a partir do dia 8 de agosto. Outro estudo, promovido pelo Instituto Butantan de vacinação em massa na cidade de Serrana, mostrou também a eficácia da estratégia coletiva de imunização. Em Serrana, houve redução de mortes por covid-19 em 95%, as internações caíram 86% e a redução de casos sintomáticos em 80%.