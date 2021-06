Empresário Carlos Wizard - Divulgação

São Paulo - Carlos Wizard desembarcou no Brasil na manhã desta segunda-feira (28), no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). Ao pisar em solo brasileiro, Wizard entregou seu passaporte aos agentes de segurança da Polícia Federal. Isso porque o empresário prestará depoimento à CPI da Covid na próxima quarta-feira (30).



Wizard saiu dos Estados Unidos no último domingo e teve seu passaporte retido pela Justiça Federal. O planejamento do empresário prevê a volta ao país norte-americano após depôr à CPI, isso porque familiares encontram-se num tratamento de saúde.

Omar Aziz (PSD-AM), senador e presidente da comissão, já havia solicitado à Justiça sua condução coercitiva após Wizard faltar à primeira convocação dos senadores. A defesa de Carlos solicitou que seu depoimento fosse realizado de maneira remota, mas a comissão rejeitou o pedido.