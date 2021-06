Lázaro Barbosa foi capturado e morto na manhã desta segunda-feira, após 20 dias de buscas - Reprodução

Lázaro Barbosa foi capturado e morto na manhã desta segunda-feira, após 20 dias de buscas Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 15:01 | Atualizado 28/06/2021 16:40

Os tiros que atingiram e mataram o serial killer Lázaro Barbosa, na manhã desta segunda-feira, 28, foram disparados de um helicóptero que participava da força-tarefa para capturar o assassino em série, de acordo com a Record TV. Em entrevista à emissora, policiais disseram que Lázaro não pretendia se entregar às autoridades, apesar do cerco policial.

Após 20 dias de buscas, o assassino foi capturado e morto nesta manhã após um confronto policial, em Águas Lindas de Goiás. De acordo com o secretário de Segurança de Goiás, Rodney Miranda, ele tentou fugir do cerco feito pela polícia e entrou em confronto com os agentes de segurança. Miranda declarou que Lázaro descarregou uma pistola contra os policiais. "Ele descarregou a pistola contra os policiais e não tivemos outra alternativa se não revidar", afirmou.