Lázaro Barbosa foi capturado e morto na manhã desta segunda-feira, após 20 dias de buscas - Reprodução

Lázaro Barbosa foi capturado e morto na manhã desta segunda-feira, após 20 dias de buscas Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 12:36 | Atualizado 28/06/2021 12:48

De acordo com o secretário, o assassino em série tentou fugir do cerco feito pela polícia e entrou em confronto com os agentes de segurança. Miranda declarou que Lázaro descarregou uma pistola contra os policiais. "Ele descarregou a pistola contra os policiais e não tivemos outra alternativa se não revidar", afirmou.