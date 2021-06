Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se manifesta sobre caso Lázaro - Reprodução

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se manifesta sobre caso LázaroReprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 12:46

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se manifestou sobre a morte de Lázaro Barbosa. Em uma publicação em uma rede social, Bolsonaro disse 'CPF cancelado'. Após 20 dias de busca, o serial killer, de 32 anos, foi capturado e morto depois de confronto com policiais na manhã desta segunda-feira.

Bolsonaro também fez uma publicação para agradecer o trabalho dos agentes que estiveram envolvidos na busca pelo serial killer. "Parabéns aos heróis da PM-GO por darem fim ao terror praticado pelo marginal Lazaro, que humilhou e assassinou homens e mulheres a sangue frio. O Brasil agradece! Menos um para amedrontar as famílias de bem. Suas vítimas, sim, não tiveram uma segunda chance", escreveu o presidente.

Publicidade

Há alguns dias, o presidente já havia se manifestado sobre a captura de Lázaro. O chefe do Executivo disse que era uma "questão de tempo" até o homem ser preso. "Aos policiais que estão na captura do marginal Lázaro, que tem levado no entorno de Brasília. Nós sabemos que esse bandido tem uma certa prática de andar na mata sem deixar vestígios. Mas sabemos também que nossos policiais, além da coragem, são tenazes e não descansarão enquanto não cumprir essa missão", disse ele.

Nesta manhã, na saída do Palácio da Alvorada, ao ser questionado por uma mulher se Lázaro poderia se tornar um "novo Adélio" (autor da facada durante a campanha de 2018, em Juiz de Fora, em Minas Gerais), Bolsonaro ironizou. "Não. Tem que se descobrir a qual partido está filiado. O Adélio foi filiado ao PSOL, tem que ver", riu ele.

Publicidade