Por O Dia

Publicado 28/06/2021 11:54 | Atualizado 28/06/2021 12:04

Lázaro Barbosa, morto nesta segunda-feira, 28, após confronto com a polícia, teria tentado invadir uma casa na noite deste domingo, por volta das 21h 30. “Ouvimos passos do lado de fora. Achamos que ele queria se esconder ali. Parecia também que estava armado”, disse a moradora do local.



A jovem contou ainda sobre um possível diálogo entre o ‘serial killer’ e os policiais que chegaram no local.



“Por volta das 0h30, nós ouvimos policiais dizendo: ‘Se entrega, Lázaro’. E ele teria respondido: ‘Então entra aqui para a gente conversar’. Logo depois, os policiais entraram no terreno e ele já tinha fugido”, contou.



"Nós acreditamos que a ex-sogra e a ex-esposa estavam dando comida para ele. Nós já achávamos que ele viria para o Itamaracá. Da outra vez que ele fugiu do presídio, ele se alimentava na região", destacou.

*Com informações do Portal IG