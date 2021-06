Lázaro sendo levado a ambulância por policiais - Reprodução

Publicado 28/06/2021 11:18 | Atualizado 28/06/2021 11:36

Na manhã desta segunda-feira, 28, imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que policiais colocam Lázaro Barbosa de Souza em uma ambulância e comemoram a captura do serial killer após 20 dias de buscas. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, confirmou que o assassino em série foi capturado e morto nesta segunda. Durante uma troca de tiro com os agentes, no momento da prisão, Lázaro foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

Após o confronto, policiais colocaram o criminoso baleado em uma ambulância do Corpo de Bombeiros e comemoraram. Assista ao vídeo:

URGENTE: Lázaro Barbosa chegou ao hospital gravemente ferido e não resistiu aos ferimentos. O criminoso está morto. Ele teria reagido a prisão, e baleado. pic.twitter.com/0pcNYTu3lE — Renato Souza (@reporterenato) June 28, 2021

Em sua rede social, Caiado publicou um vídeo comunicando a prisão. "Ta aí, minha gente, como eu disse, era questão de tempo até que a nossa polícia, a mais preparada do País, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivo de muito orgulho para a nossa gente! Goiás não é Disneylândia de bandido", escreveu.

No vídeo, o governador cumprimenta os agentes de segurança pública: "Acabo de receber neste momento a informação de todas as forças de segurança, que estão na região de Cocalzinho, que o Lázaro foi preso. Quero cumprimentar a todos aqueles que estão ali há vários dias trocando informações e chegando a esse resultado final, com a prisão do Lázaro. Meus cumprimentos a todas as forças de segurança que ali agiram e trabalharam com determinação para mostrar que a lei está acima de tudo. Um abraço a todos", disse Caiado.

