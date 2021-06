Lázaro é investigado por matar uma família de quatro pessoas em Ceilândia, no Distrito Federal, e por ter cometido diversos outros crimes durante sua fuga pelo território goiano. - Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 11:14 | Atualizado 28/06/2021 11:25

Terminou nesta segunda-feira, 28, a busca pelo serial killer Lázaro Barbosa, de 32 anos, após 20 dias de uma megaoperação policial. A informação da captura foi confirmada nesta manhã pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em rede social. Durante essa que pode ser considerada uma das maiores caçadas policiais da história, foi mobilizada uma força-tarefa com mais de 270 policiais, além do apoio de drones, helicópteros e cães farejadores.



Lázaro é investigado por matar uma família de quatro pessoas em Ceilândia, no Distrito Federal, e por ter cometido diversos outros crimes durante sua fuga pelo território goiano. A polícia havia montado um cerco nos arredores de Águas Lindas no Entorno do Distrito Federal, a cerca de 20 km de onde foi montada a base da operação e conseguiu capturá-lo por volta das 9 horas desta segunda.



Em sua conta no Twitter, o governador de Goiás agradeceu às forças de segurança responsáveis pela prisão “Meus cumprimentos a todas as forças de segurança que ali interagiram e trabalharam com determinação para mostrar que a lei está acima de tudo. Um abraço a todos", disse Caiado. Veja o vídeo: