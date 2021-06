Lázaro sendo levado a ambulância por policiais - Reprodução

Por Maria Clara Matturo

Publicado 28/06/2021 11:01

Rio - Após 20 dias de buscas, o 'serial killer do DF', Lázaro Barbosa de Souza, foi capturado e morto por policiais na manhã desta segunda-feira. Segundo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o criminoso teria resistido a prisão, o que gerou um confronto e uma troca de tiro com os policiais. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível notar que Lázaro foi atingido por pelo menos 15 tiros na região do peito e tórax.

Nas redes sociais, o Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, parabenizou os agentes de segurança. "Parabéns à PM/GO e demais forças pelo sucesso nas diligências de localização e todo esforço na captura. Planejamento, cooperação e inteligência encerraram a reincidência de crimes hediondos e mais tragédias a outras possíveis famílias. Nossos sinceros sentimentos pelas vítimas", escreveu Ramagem.

"Busca-se sempre a estruturação de polícias eficientes e competentes, mas sabendo ser impossível a proteção constante e permanente de todos. O cidadão deve ter meios para defesa legítima de sua família.Desarmamento demonstrou ser um desastre como política nacional de segurança", completou.

