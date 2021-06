Há a hipótese de que o suspeito atuasse como jagunço na região, matando pessoas sob comando de fazendeiros. - Reprodução

Há a hipótese de que o suspeito atuasse como jagunço na região, matando pessoas sob comando de fazendeiros. Reprodução

Por iG

Publicado 28/06/2021 12:13

Em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira, 28, após a prisão e morte do serial killer Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, o secretário de Segurança Pública de Goiás (GO), Rodney Miranda, disse que a polícia do estado investiga uma possível rede criminosa que teria ajudado o suspeito a escapar da operação policial por 20 dias, alimentando-o e ajudando-o a se esconder.

"Está caindo por terra a ideia de que ele [Lázaro] era um lobo solitário", disse o secretário. Lázaro foi preso com uma quantia de dinheiro no bolso o que, segundo Miranda, deu o indício de que ele pretendia fugir do estado e, talvez, até do país.

Neste momento, a ex-mulher e ex-sogra de Lázaro estão sendo ouvidas, em depoimento, pela polícia. Há a hipótese de que o suspeito atuasse como jagunço na região, matando pessoas sob comando de fazendeiros.