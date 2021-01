Criminoso foi alcançado no Lagomar a bordo do veículo roubado, um Ford Ecosport vermelho. Foto: Divulgação/Polícia Militar

Por Bertha Muniz

Publicado 21/01/2021 15:35





MACAÉ - Um criminoso rendeu um motorista e roubou um veículo, na noite desta quarta-feira (20), no bairro Ajuda de Cima, em Macaé, no Norte Fluminense. O assaltante fugiu com o carro, mas foi perseguido e preso por equipes da Polícia Militar (PM).



A vítima acionou a PM através do 190. Agentes iniciaram um cerco e localizaram o carro, um Ford Ecosport vermelho, trafegando pela Avenida Industrial. Ao ver as viaturas, o criminoso iniciou uma fuga e foi perseguido pelos policiais até a Avenida Araxá, no bairro Lagomar, onde foi alcançado e capturado.

Publicidade



Com ele, os militares apreenderam um revólver calibre 38 com seis munições intactas e um aparelho celular. O envolvido foi levado para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde foi autuado e ficou preso, aguardando transferência para o sistema penitenciário. O carro, a arma, as munições e o aparelho celular, foram apresentados à Polícia Civil.