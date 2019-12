Bombeiros localizam corpo de homem que desapareceu em praia de Macaé

Macaé - O Corpo de Bombeiros localizou na manhã de segunda-feira (30), o corpo de José Carlos Marcelino Júnior, de 24 anos, que estava desaparecido desde o último dia 25, quando entrou no mar da Praia do Lagomar para salvar o enteado de 10 anos, que estava de afogando.



De acordo com o tenente-coronel Luiz Fernando Shinkado, comandante do 9° Grupamento Bombeiros Militar (GBM) de Macaé, durante os cinco de buscas a corporação utilizou jet skis, quadriciclos, mergulhadores e drones. Uma embarcação da Capitania dos Portos também foi utilizada no auxílio superficial.

Uma equipe da Coordenadoria de Veículos Aéreos Não Tripulados atuou nas buscas em Macaé - Divulgação / 9º GBM

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé.



Segundo relatos de parentes, no feriado de Natal, a família aproveitava o dia de sol na Praia do Lagomar, quando a tragédia aconteceu. A vítima entrou no mar para salvar a vida do enteado que estava sendo arrastado pela correnteza. Ele entrou na água para resgatar o menino, mas não conseguiu sair do mar.

Operação Verão

Desde o início deste mês, o Corpo de Bombeiros realiza a Operação Verão nas praias de Macaé e região. Nesta época do ano, o registro de ocorrências e afogamentos em praias do município aumenta. Reduzir o número de ocorrências é um dos motivos, conforme relatou Luiz Fernando Shinkado.



“Disponibilizamos mais de 70 guardas-vida distribuídos em Macaé e Rio das Ostras, que ficam a postos em diversas praias. É importante que o banhista, ao avistar uma bandeira ou um cartaz em uma determinada praia, não tome banho porque pode ser perigoso”, orientou o comandante do 9° GM de Macaé.