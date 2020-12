Protocolo de vacinação que prevê a imunização inicial para grupos prioritários. Felipe Barros

Por Bertha Muniz

Publicado 11/12/2020 12:21



MACAÉ- A Prefeitura de Macaé divulgou, nesta sexta-feira (11), que firmou parceria com o Instituto Butantan para aquisição das vacinas contra o coronavírus. A intenção, segundo o governo municipal, é comprar 500 mil doses, com o primeiro lote previsto para chegar em janeiro de 2021, seguindo protocolo de vacinação que prevê a imunização inicial para grupos prioritários como profissionais de saúde, idosos, seguido de pessoas com doenças crônicas.



A Coronavac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em associação com a empresa chinesa Sinovac, começou a ser produzida esta semana, em São Paulo. Desde o outubro, a Prefeitura de Macaé vem realizando contato com o Butantan a fim de que, tão logo as doses estivessem disponíveis, o município pudesse realizar a aquisição.



O último contato foi realizado nesta quinta-feira (10) com resposta positiva do Instituto Butantan para viabilizar a contratualização com a Prefeitura de Macaé e o fornecimento das doses, sendo a imunização por meio de vacina, a forma mais efetiva de combater o coronavírus.